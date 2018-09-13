НАБУ объявило подозрение министру инфраструктуры Омеляну

Министра инфраструктуры Владимира Омеляна подозревают в незаконном обогащении.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в получении взятки и декларировании недостоверной информации.

13 сентября под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, Омелян, который с 2000 года находится на государственной службе, с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года минимум 3,45 млн грн..

Детективы НАБУ выяснили, что "в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы".

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличной в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 230 500 гривен, заявляет бюро.

Кроме того, "следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления".

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"Так, в e-декларации за 2015 год стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 – более 8,024 млн грн", – говорится в сообщении.

"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании", – заявляет НАБУ.

"Не отражены в e-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", – добавляет ведомство.

Кроме того, по данным НАБУ, "министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В свою очередь министр отвергает все обвинения и называет подозрение политическим заказом.

"Сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель в 2016 году. По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита под суд над Мартыненко", - написал в Facebook Омелян.

Последние полтора года продолжались следственные действия.

"На протяжении полтора года проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, офшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачено кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили!", - отметил Омелян.

Все подробности дела министр обещает рассказать на брифинге вечером.