Переговоры контактной группы в Минске продолжаются уже 3 часа

Переговоры начались с двухчасовым опозданием, сообщает телеканал 1+1.

Они продолжаются за закрытыми дверями, в них принимают участие представительница ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президент Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители боевиков Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

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Журналист не исключил, что участники контактной группы могут уйти без комментариев.

Ранее УНИАН сообщал, что встреча трехсторонней контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе в Минске начнется в 16:00 по киевскому времени.