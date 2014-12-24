Переговоры контактной группы в Минске начнутся в 16:00
14:17, 24 декабря 2014Политика
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Встреча трехсторонней контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе в Минске начнется в 16:00 по киевскому времени.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, передает радио "Свобода".
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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должна состояться в среду и пятницу.
Последний раз переговоры в этом формате состоялись 17 декабря.
19 декабря состоялась скайп-конференция участников контактной трехсторонней группы. Однако дату встречи группы по урегулированию ситуации на Донбассе тогда не согласовали.
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