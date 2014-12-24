Президент ввел в действие решение СНБО о ресурсном обеспечении сектора безопасности

В решении СНБО от 20 декабря 2014 года предусмотрено, что Кабинет министров должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме 80 млрд 167,5 млн грн.

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Эти средства пойдут на "закупку вооружения, военной техники, материальных и технических средств", проведение мобилизации, организацию призыва на срочную службу.