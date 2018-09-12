Верховный суд РФ признал законным решение о 12 годах заключения для Сущенко (видео)

Журналист будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение огласил судья Верховного суда РФ. Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.

Сущенко подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.