В Харькове протестующие "люстрировали" экс-регионала яйцами, зеленкой и мусорным баком
13:44, 24 декабря 2014Политика
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Активисты, которые пикитировали горсовет, дождались выхода одного из депутатов и на нем попытались выместить свое неудовольствие городской властью.
Под горячую руку попал Владимир Скоробагач – регионал, экс-кандидат в нардепы. От пикетчиков он скрылся в аптеке, они кинулись за ним, подогнали мусорный бак. Яйцами закидали его охранника, и не отходя от аптеки, требуют, чтобы Скоробагач вышел с криками «Х…ло, выходи!» Также охранников Кернеса облили зеленкой.
Через некоторое время депутата таки вывели из аптеки, попутно облив зеленкой и бросив несколько яиц.
После выхода из аптеки протестующие бросили экс-регионала в мусорный бак.
Харьков. Скоробогача кинули в мусорный бак pic.twitter.com/fg3ftpL3ql
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
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