В Харькове протестующие "люстрировали" экс-регионала яйцами, зеленкой и мусорным баком

#Харьков #Харків Как Скоробогача с позором выводили из аптеки. Зеленка и яйца. A video posted by IT Sector Харьков (@itsector.kh) on Dec 12, 2014 at 3:32am PST

Под горячую руку попал Владимир Скоробагач – регионал, экс-кандидат в нардепы. От пикетчиков он скрылся в аптеке, они кинулись за ним, подогнали мусорный бак. Яйцами закидали его охранника, и не отходя от аптеки, требуют, чтобы Скоробагач вышел с криками «Х…ло, выходи!» Также охранников Кернеса облили зеленкой.

Через некоторое время депутата таки вывели из аптеки, попутно облив зеленкой и бросив несколько яиц.

После выхода из аптеки протестующие бросили экс-регионала в мусорный бак.