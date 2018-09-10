В России обвинили Украину в использовании ИГ для ликвидации боевиков, воевавших на Донбассе

По информации российских силовиков, они задержали гражданина РФ, который является членом международной террористической организации и который по поручению СБУ планировал убить боевика.

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) обвинили спецслужбы Украины в использовании террористов "Исламского государства" (ИГ) для ликвидации в РФ боевиков, которые воевали на Донбассе.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре ФСБ РФ, сотрудники российской спецслужбы 9 сентября на территории Смоленской области задержали гражданина России Магомедова Меджида Хабибулаевич, 1988 года рождения, уроженца Дагестана, который является членом ИГ.

В ФСБ РФ заявили, что Магомедов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и руководителей "Правого сектора" планировал совершение убийства одного из главарей "ДНР".

Заявляется, что в начале 2018 года Магомедов прибыл на территорию Украины для решения вопросов с эмиссарами ИГ относительно ресурсного обеспечения Северокавказского бандподполья, которые познакомили его с представителями СБУ и "Правого сектора".

«Во время дальнейшего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов получил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил "ДНР", который проживает в Смоленской области. Для реализации преступного умысла Магомедов прибыл в Смоленскую область, предварительно получив от «кураторов» средства совершения преступления, которые он достал из «схрона», заложенного на территории Российской Федерации, а также сведения о месте проживания и транспорт, который использует объект посягательства», - говорится в сообщении.

По данным ФСБ РФ, с целью предотвращения готовящегося преступления Магомедов задержан, у него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.

«По информации, предоставленной задержанным, на территории Украины национальными спецслужбами предоставляется активная помощь боевикам ИГ в обеспечении их безопасности, финансирования и предоставления оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории Российской Федерации», - заявили в ФСБ РФ, добавив, что члены ИГ активно задействуются спецслужбами Украины для устранения главарей "ДНР и "ЛНР".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия.