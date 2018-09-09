В Раде в сентябре должны зарегистрировать законопроект по гражданскому разминированию - Геращенко

Его принятие уже на нынешней сессии активизирует работы по разминированию, определит ответственную структуру и стандарты, способствует усилению социальных гарантий для саперов, добавила Геращенко.

На этой сессии в Верховной Раде должен быть зарегистрирован законопроект о гражданском разминирования.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook. "Мы здесь с журналистами и коллегами - Ириной Фриз ( возглавляет нашу делегацию в ПА НАТО) и Артуром Герасимовым ( возглавляет нашу делегацию в ОБСЕ). Проблема разминирования является ключевым гуманитарным вызовом для Донбасса , уровень загрязнения очень высокий, около 7 тыс. км требуют проверки", - написала она

Геращенко рассказала, что заявку на очистку площади военные получают от ВГА. Группа разминирования два дня работает на участке 20-25 метров, исследуя почву на глубину 50 см. Передвигаются на коленях, в полной боевой и защитной амуниции, враг - в пятидесяти метрах.

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Также она рассказала детали относительно будущего закона о гражданском разминировании. "Надеюсь, его принятие уже на нынешней сессии активизирует работы по разминированию, определит ответственную структуру и стандарты, способствует усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ о возможном привлечении частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местную власть более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующие заградительные провода и предупредительные знаки", - добавила Геращенко.

По ее словам, принятие закона активизирует помощь партнеров именно в вопросе разминирования, поэтому сейчас дорабатывают финальную версию закона и делают все, чтобы в сентябре зарегистрировать этот проект и до конца сессии его принять.

Ранее Геращенко заявляла, что первоочередной девятой сессии Верховной Рады Украины законопроект о гуманитарное разминирование.