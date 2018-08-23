Рада должна принять законопроект о гуманитарном разминировании на востоке Украины - Геращенко

Первый заместитель главы Верховной Рады отметила, что в вопросе проведения разминирования Украина должна опираться на опыт других стран.

Первоочередной для девятой сессии Верховной Рады Украины - законопроект о гуманитарном разминировании. Об этом заявила первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко.

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Как передает сайт БПП, по словам парламентария, во время девятой сессии Верховной Рады Украины народные депутаты должны принять законопроект о гуманитарном разминировании на востоке Украины. “Какие вызовы я вижу первоочередными на нынешнюю сессию. Первое, я считаю, что для нас является очень важным принять закон о гуманитарное разминирование. Это важно, потому что сегодня вопрос мин и того, что вся эта территория является опасной, является важным для населения и, в том числе, для волонтеров. Этот законопроект должен стать одним из первоочередных заданий Верховного Совета девятого созыва”, - сказала Геращенко.

Она отметила, что в вопросе проведения разминирования Украина должна опираться на опыт других стран. «В частности, мы можем взять положительный опыт Хорватии, других стран, которые прошли этот вопрос. Главное, мы должны определить ту структуру, которая будет не просто разминировать, а брать ответственность. Структуру, которая будет говорить, что “мы сделали это качественно и завтра там никто не подорвется ли”. Очень важно, чтобы здесь мы также учли позиции общественных организаций”, - подчеркнула Ирина Геращенко.

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