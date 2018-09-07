НАБУ подготовило подозрение замглавы АП Филатову

Алексей Филатов является фигурантом по делу о декларировании недостоверной информации о незаконном обогащении.

Национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову, которое в самое ближайшее время будет передано на подпись в Генеральную прокуратуру.

Об этом Фокусу сообщил информированный источник в прокуратуре.

Алексей Филатов является фигурантом по делу о декларировании недостоверной информации о незаконном обогащении. Не так давно журналисты выяснили, что Алексей Филатов якобы сознательно не задекларировал данные о доходах гражданской жены – юристки из компании AEQUO Анны Бабич, якобы с целью скрыть коррупционную составляющую деятельности этой фирмы.

Позже Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о том, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в том числе по подозрению в незаконном обогащении Филатовым, к которому добавило материалы журналистского расследования.

СМИ также сообщали, что в НАПК не уверены, что руководство Администрации президента должно декларировать свои доходы.

Однако еще в марте 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяло декларацию Алексея Филатова как лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2015 год и утвердило результаты проверки.

По сведениям источника, Филатов добился получения научных выводов от профильных научных учреждений о том, что Администрация президента не является органом государственной власти и поэтому действие Закона Украины "О противодействии коррупции" не распространяется на ее сотрудников. Однако согласно решению НАПК от 17.06.2016 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 19 июля 2016 года (№ 987/29117), должности главы Администрации президента Украины и его заместителей отнесены к перечню должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

В июле Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко и его заместителю-руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому с просьбой проверить законность доступа к данным мобильного телефона гражданской жены заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова – Анны Бабич.

Вышеизложенное – не первый эпизод сомнительной деятельности Алексея Филатова, который стал известен широкой публике во время его пребывания в должности в Администрации президента. Журналист Александр Дубинский писал о незаконном снятии Алексеем Филатовым суммы значительных наличных средств вопреки предписаниям Национального банка через судебное решение.

До этого экс-председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко делал заявления о вмешательстве Алексея Филатова в рассмотрение ряда судебных дел в интересах президента Порошенко.