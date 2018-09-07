В "Народном фронте" заявили о поддержке Кабмином их инициативы об увеличении зарплат военным

Финансирование Вооруженных Сил в 2019 году планируется на уровне 5,1% ВВП.

Фракция "Народный фронт" выступила с инициативой повысить заработную плату украинским военнослужащим.

С таким предложением к премьер-министру обратился руководитель фракции Максим Бурбак во время часа вопросов к правительству.

Руководитель фракции, в частности, спросил у Владимира Гройсмана, поддержит ли правительство эту инициативу и будет ли сохранена норма финансирования Вооруженных Сил на уровне не менее 5% ВВП, которая была введена еще правительством Арсения Яценюка.

"В 2015 - 2016 годах правительством Арсения Яценюка было втрое увеличено зарплату нашим военнослужащим. "Народный фронт" выходит с инициативой увеличить зарплату нашим военнослужащим, особенно тем, которые сейчас защищают страну на Востоке. Будет ли это предусмотрено в бюджете следующего года - существенное увеличение зарплат нашим военнослужащим?", - спросил Премьер-министра руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По словам Владимира Гройсмана, в Государственном бюджете 2019 года на финансирование Вооруженных Сил предусмотрено 201 млрд грн.

"Правительство на заседании СНБО внесло предложение увеличить оборонный бюджет на 23 млрд грн - до 201 млрд грн", - отметил Премьер-министр.

"Мы поддерживаем то, что было начато Правительством Арсения Яценюка", - подчеркнул Владимир Гройсман.

"Этих средств совершенно достаточно при одном условии - при эффективном открытом использовании этих ресурсов. Для того чтобы не только обеспечивать обновление вооружения, но и повысить заработную плату украинским воинам", - подчеркнул глава Правительства.

Он также добавил, что финансирование Вооруженных Сил в 2019 году планируется на уровне 5,1% ВВП.