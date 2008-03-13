У Балоги считают, что Тимошенко зря пускает Газпром на наш рынок

Секретариат Президента Украины не исключает возможные риски от участия дочерней или аффилированной компании ОАО «Газпром» (Россия) в реализации газа промышленным потребителям Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, согласно директивам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией по вопросам перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», в случае необходимости, разрешалось создать совместное предприятие (СП-2), которое, получая среднеазиатский газ от «Нафтогаза», будет заниматься его реализацией на территории Украины в объемах до 30 млрд. куб. м газа в год. Доля ОАО «Газпром» в этом предприятии должна составлять не менее 25%, но не более 50%.

«… Правительство приняло другое решение и предложило «Газпрому» выйти самому на рынок», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

При этом он добавил, что «в случае, когда предприятие, структура контролируется Украиной, посредником его назвать нельзя, а если оно Украиной не контролируется, то оно является посредником. Это раз. А во-вторых, этот посредник очень опасен потому, что если он начнет поставлять газ - сейчас 7,5, потом 10 млрд. куб. м и так далее...».

«…Тот условный посредник, который был в директивах Президента, гораздо безопаснее того посредника, который сейчас будет», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Президента Украины сообщила, что Президент В.ЮЩЕНКО пригласил на доклад премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ относительно соответствия достигнутых в Москве договоренностей между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» директивам Президента Украины на переговоры с РФ по вопросам газового сотрудничества.

Доклад должен состояться для принятия согласованного решения перед проведением внутригосударственных процедур по их утверждению.

Напомним, 13 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Напомним, что ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».