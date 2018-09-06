Украина попросила руководство Бундестага способствовать освобождению пленников Кремля

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цполитинцадзе попросила руководство Бундестага способствовать освобождению украинских пленников Кремля.

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Об этом шла речь на встрече Климпуш-Цинцадзе с заместителем президента Бундестага, заместителем лидера Свободной демократической партии ФРГ Вольфаном Кубики, а также с председателем комитета по правам человека и гуманитарной помощи Гюде Йенсен и членом комитета по вопросам экономики и энергетики немецкого Бундестага Иоганном Заатгофом, сообщает Правительственный портал.

«Иванна Климпуш-Цинцадзе попросила руководство Бундестага способствовать освобождению украинских пленников Кремля», - говорится в сообщении.

Она подробно объяснила ситуацию по поводу незаконно заключенных и удерживаемых граждан Украины на территории России и в Крыму и отметила, что поддержка Германии в освобождении заложников Кремля является чрезвычайно важной для Украины.

Стороны обсудили ход имплементации Минских договоренностей и действенность санкций против России. Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина весьма ответственно относится к имплементации Минских соглашений и ожидает встречных шагов со стороны Российской Федерации.

Вице-премьер также поблагодарила за то, что дипломатический диалог двух стран остается надежным, а также за политическую поддержку Украины Германией на международной арене.