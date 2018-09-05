Рабинович, Тимошенко и Бойко получили самую стабильную поддержку избирателей – «Деминициативы»

Согласно представленным данным, почти половина опрошенных не готова назвать кандидата, за которого они точно отдадут голос на предстоящих выборах.

Лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и руководитель «Оппозиционного блока» Юрию Бойко имеют наиболее стабильную поддержку среди избирателей в сравнении с остальными кандидатами на пост президента.

Об этом говорится в результатах общенационального опроса населения Украины, который провел Фонд «Демократичні ініціативи» совместно с социологической службой «Центра Разумкова».

Согласно представленным данным, почти половина опрошенных не готова назвать кандидата, за которого они точно отдадут голос на предстоящих выборах.

«Только 37% избирателей считают свой выбор определенного кандидата окончательным, еще 47 – ответили, что отдают предпочтение определенному кандидату, но еще могут передумать, а для 11% опрошенных все еще может измениться. Наибольший показатель – у Рабиновича (50% окончательно определившихся), Тимошенко (46%), Бойко (45%) и Гриценко (42%). Более низкие показатели у Ляшко (37%), Порошенко (36%) и Вакарчука (33%). У Зеленского процент точно определившихся составил лишь 16%», – говорится в публикации.

Главными мотивами выбора определенного кандидата, которые присутствуют у большинства избирателей, стали привлекательность личности кандидата (значимый мотив для 36% опрошенных) и близость идей и предложений кандидата (также 36% респондентов).

«Для избирателей Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко важным фактором стало то, что эти кандидаты могут обеспечить мир на Донбассе (34% – среди избирателей Рабиновича, 34% – среди избирателей Гриценко и 31% – среди избирателей Бойко)», – отмечается в результатах исследований.

Отметим, что в целом, согласно опросу, пятерку лидеров среди кандидатов на пост президента Украины составили Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

В частности, рейтинг Юлии Тимошенко составил 17,8%. За ней следуют Анатолий Гриценко (8,4%), Петр Порошенко (7,9%) и Вадим Рабинович (6,7%). Замыкает пятерку лидеров Юрий Бойко с 6,4%, близкий результат также показывает Владимир Зеленский – 6,1%. У Олега Ляшко, согласно опросу, 5,8% поддержки, у Святослава Вакарчука – 5,6%.

Социологический опрос проводился с 16 по 22 августа во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2019 респондентов возрастом старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.