Рада рассматривает бюджет-2015 и отмену внеблоковости (прямая трансляция)

Сегодняшней повесткой дня заседания Верховной Рады Украины предусматривается рассмотрение законопроектов относительно госбюджета-2015, полномочий СНБО и отмены внеблокового статуса Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, речь идет об инициативе утвердить специальную процедуру рассмотрения и принятия проекта закона о государственном бюджете Украины на 2015 год, а также процедуры рассмотрения законопроектов, которые связаны с принятием государственного бюджета на 2015 год.

В то же время само представление проекта закона о госбюджете-2015 состоится в 12.30.

Кроме того, сегодня во втором чтении будет рассматриваться президентский законопроект о внесении изменений в Закон “О Совете национальной безопасности и обороны Украины” относительно совершенствования координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны (№1343).

В первом чтении будут рассматриваться два законопроекта, которые касаются внесения изменений в некоторые законы относительно обеспечения и гарантирования национальной безопасности Украины (№1014), а также относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости (№1014-3).

В то же время представительница аппарата ВР сняла с доски, где обычно вывешиваются повестка дня и расписание заседаний комитетов парламента, сегодняшнюю повестку дня заседания. Она сказала, что в повестку дня должны вноситься некоторые изменения.