В ПР признали, что Черновецкий - не безупречен, но причина не в этом

В Партии регионов считают, что информационные поводы относительно перевыборов городского председателя Киева, созданные накануне Блоком Юлии Тимошенко, означают, что БЮТ фактически начал президентскую избирательную кампанию.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

В Партии регионов убеждены, что стратегия подготовки к этой кампании предусматривает необходимость усиления позиций будущего кандидата в Президенты, в первую очередь, в столице Украины.

”Это основная причина акций, которые организуются на эту тему”, - отмечается в заявлении.

“Партия регионов выступает против неконституционного способа отстранения от власти мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - говорится также в документе.

“Партия регионов, делая оценку деятельности нынешнего мэра Киева, далека от того, чтобы, мягко говоря, признавать эту деятельность безукоризненной. Но мы против неконституционного способа отстранения от власти кого-либо», - отмечают авторы заявления.