Брюссель не будет навязывать Киеву путь проведения реформ - Могерини

Европейский Союз не будет навязывать Украине путь имплементации реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и европейской безопасности Федерика Могерини сегодня на брифинге в Киеве.

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«На протяжении многих месяцев мы подробно обсуждали полный список реформ, они касаются борьбы с коррупцией, реформ в трудовой, энергетических сферах. Но если я буду перечислять все эти реформы - я не успею на завтрашнее заседание Европейского Совета», - отметила она.

«Хочу лишь подчеркнуть, что этот процесс является чисто украинским, и он должен оставаться украинским, мы ни в коем отношении не хотим такой ситуации, когда Брюссель будет указывать, каким путем идти, а Киев будет следовать этим указаниям. Мы даже об этом не думаем», - подчеркнула Могерини.