Брюссель не будет навязывать Киеву путь проведения реформ - Могерини
Могерини заявила, что процесс реформирования является чисто украинским, и он должен оставаться украинским, ЕС не собирается ничего навязывать.
Европейский Союз не будет навязывать Украине путь имплементации реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и европейской безопасности Федерика Могерини сегодня на брифинге в Киеве.
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«На протяжении многих месяцев мы подробно обсуждали полный список реформ, они касаются борьбы с коррупцией, реформ в трудовой, энергетических сферах. Но если я буду перечислять все эти реформы - я не успею на завтрашнее заседание Европейского Совета», - отметила она.
«Хочу лишь подчеркнуть, что этот процесс является чисто украинским, и он должен оставаться украинским, мы ни в коем отношении не хотим такой ситуации, когда Брюссель будет указывать, каким путем идти, а Киев будет следовать этим указаниям. Мы даже об этом не думаем», - подчеркнула Могерини.