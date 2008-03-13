БЮТ заявляет про шулерство: Радивиловский суд решение не принимал

Оппозиционные депутаты Киевсовета считают сегодняшнюю сессию Киевсовета нелегитимной и подвергают сомнению существование постановления Радивиловского районного суда Ривненской области, которым приостановлено действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Киевсовета лидер фракции БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА заявила, что депутатам не предоставили первой страницы постановления указанного райсуда, есть лишь вторая страница, на которой отсутствует и дата, и название суда, и нечеткая печать.

«Я хочу сделать заявление БЮТ, что сессия проходит нелегитимно, потому что нам не дали постановление суда, которое сейчас демонстрируют, не назвали суд, который принимает соответствующие решения», - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Она обратилась к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ с просьбой раздать депутатам первую страницу указанного документа для ознакомления.

«Это говорит о том, что происходит махинация, шулерство, сплошная коррупция, потому что нас не знакомят с постановлением суда», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Она обратилась к присутствующему в зале заместителю прокурора Киева, чтобы тот обратил внимание на сегодняшнюю ситуацию в городском совете.

Т.МЕЛИХОВА также заявила, что все решения, которые сегодня будут приниматься Киевсоветом, будут обжалованы в судах или соответствующие заявления будут подаваться правоохранительным органам.

В интервью журналистам депутат Киевсовета от «Нашей Украины» Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ заявил, что по телефону из одного из комитетов Верховной Рады ему сообщили о том, что вышеупомянутое постановление Радивиловский райсуд не принимал.

«Только что позвонил член Комитета ВР по вопросам правосудия Андрей ПОРТНОВ во фракцию БЮТ и сообщил, что состоялся разговор с председателем суда Радивиловского района, который сказал, что этот вопрос не рассматривался. Иск АНДРЮШКИНА, может, и есть в суде, но решение не выносилось», - сообщил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

Он также сказал, что подан официальный запрос из Комитета ВР по вопросам правосудия и на него должна поступить официальная справка и ответ из Радивиловского райсуда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, перед началом заседания сессии Киевсовета главный государственный исполнитель подразделения принудительного исполнения решений Главного управления юстиции в г. Киеве Сергей КРАЙЧИНСКИЙ сообщил, что Радивиловский районный суд Ривненской области принял постановление, которым приостановил действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Он сообщил, что указанное постановление суда было выдано 7 марта 2008 года. Согласно этому документу, останавливается действие решения съезда БЮТ до решения дела по существу.

Также постановлением суда запрещено городской территориальной избирательной комиссии и районным теризбиркомам осуществлять какие-нибудь действия относительно выполнения решения съезда БЮТ до решения дела по существу.

По словам секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО, это постановление принято в удовлетворение обращения в суд депутата Киевсовета Андрея АНДРЮШКИНА.

2 июня 2007 г. на межпартийном съезде избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку БЮТ: А.АНДРЮШКИНА; Андрея АРТЕМЕНКО; Виталия БАБАКА; Николая БОЙЧУКА; Михаила БРОДСКОГО; Александра ДАНИЛОВА; Александра ДРАПИЯ; Алексея ЕВЛАХА; Светланы ЗОРИНОЙ; Андрея ИВАНОВА; Алексея КРИВОПИШИНА; Леонида КРЮЧКОВА; Виктора МАНЖУРЫ; Александра ПРИТЫКИ и Александра СВЕРБИУСА.