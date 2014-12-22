Подтвердить статус Савченко в ПАСЕ смогут в январе 2015 года

Полномочия народного депутата Украины Надежды Савченко как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы может подтвердить только ПАСЕ на своем заседании в январе 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко на заседании Согласительного совета председателей фракций и комитетов парламента.

Она сказала, что парламент Украины не имеет полномочий “своим решением сделать госпожу Савченко членом ПАСЕ”.

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Она отметила, что фракция “Батькивщина” должна рекомендовать ее кандидатуру, и ее полномочия, как и других членов делегации украинского парламента в ПАСЕ, будут утверждены на заседании ПАСЕ, которое состоится в январе 2015 года.

“Мы можем ее рекомендовать, и для этого не нужно голосование в Верховной Раде. А это должна сделать фракция, которая ее рекомендует, а уже первое заседание (речь идет о заседании ПАСЕ - УНИАН), которое состоится в январе, подтвердит полномочия госпожи Савченко”.

В то же время Геращенко призвала лидеров фракций, чтобы уже на этой неделе были сформированы все международные делегации парламента Украины, “потому что у нас уже в январе проходит заседание нашей делегации в ПАСЕ, а также в январе должна приступить к работе наша делегация в ЕС”.

Она попросила лидеров фракций подать кандидатуры в эти делегации.