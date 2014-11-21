Савченко предоставили право представлять Раду в ПАСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила перед парафированием текста Коалиционного соглашения.

Тимошенко поблагодарила участникам рабочей группы по разработке Коалиционного соглашения за поддержку пункта об освобождении всех украинцев, которых удерживают за решеткой в России и в плену.

«И в том числе Надежды Савченко, которая стала депутатом Верховной Рады, а также дали ей право от имени всего парламента быть членом Парламентской ассамблеи Совета Европы”, - сказала лидер “Батькивщины”.

Также Тимошенко подчеркнула, что новоизбранная Верховная Рада должна начать свою работу со снятия неприкосновенности с депутатов, судей и президента.

“В этом соглашении очень большая часть посвящена миру, возвращению мира в Украину. И один из шагов, которые надо сделать в первую очередь, - это снятие внеблокового статуса, который во время правления режима был установлен на законодательном уровне”, - сказала Тимошенко.

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Она также подчеркнула необходимость решения проблемы коррупции.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.