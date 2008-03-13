Мусияка: в Конституции будет 2 статьи: воля Ющенко – закон и закон - один для всех

"Сейчас готовится Конституция Ющенко, в которой будет всего две статьи. Первая: воля Ющенко - это закон, а вторая: закон – один для всех", - с сарказмом заявил один из авторов действующей Конституции Виктор Мусияка. Как сообщил корреспондент УНИАН, на круглом столе, посвященном теме новой редакции Конституции, политик обвинил Президента в утаивании настоящих намерений: " То, что Шаповал написал с друзьями, с “выдающимися украинскими юристами”, - это сейчас называют новой редакцией Конституции. В сущности это проект новой Конституции. И хотя Ющенко говорит, что на Верховную Раду возложена задача подготовки новой Конституции, а затем новой редакции, но и сам процесс подготовки текста, его конечный результат должны быть скрытые. Может такое случиться, что референдум будет назначен через головы, через что хочешь - и всё, все с пляжа... Это “действо” будет освящено волей народа. И это единственный путь для Ющенко остаться на должности".

Виктор Мусияка считает, что референдум превратится в манипулирование волей народа: "Сначала следует спросить людей, видите ли вы, какой строй вводится. Среди ответов поставить: "диктатура". А затем народ нужно спросить, хотите ли вы диктатуру?

Потому что Ющенко уже назначает, кто встречает, кто провожает его в аэропорту, портрет свой подписывает".