Порошенко назначил трех судей Верховного суда, двух из которых признали недобросовестными - СМИ

Президент Петр Порошенко назначил Валентину Симоненко, Викторию Мацедонскую и Сергея Слинько судьями Верховного суда.

Президент Петр Порошенко назначил двух судей в Верховный суд - Валентину Симоненко и Сергея Слинько, которые получили отрицательные заключения от Общественного совета добродетели.

Соответствующие указы о назначении судей Симоненко и Слинько размещены на сайте президента, пишет "Украинская правда".

Валентину Симоненко назначено на должность судьи Верховного Суда в Кассационный гражданский суд.

В заключении Общественного совета добродетели по Симоненко говорится о несоответствии данных ее декларации установленным из других источников. В частности, она не внесла в декларацию несколько компаний своего бывшего мужа.

Кроме того, в заключении сообщается о связи Симоненко с сотрудницей власти оккупированного Крыма (ее сестра) и неоднократных поездках на оккупированный полуостров.

Симоненко обвиняли в игнорировании обращений общественной организации "Родственники Героев Небесной Сотни" с просьбой содействовать расследованию уголовных дел в отношении судей, причастных к принятию решений против активистов.

Также Симоненко делала критические заявления относительно идеи электронного декларирования.

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Другого судью Сергея Слинько Порошенко назначил на должность судьи Верховного Суда в Кассационный уголовный суд.

В заключении Общественного совета добродетели по Слинько также говорится о его несоответствии на должность судьи Верховного Суда, в частности из-за "подрыва авторитета к судебной власти в обществе и веры народа в правосудие".

Это утверждение касается осуждения Юрия Луценко на четыре года.

"В апреля 2013 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел под председательством Слинько рассматривала судебные решения в отношении Юрия Луценко и изменила их в части незначительного уменьшения гражданского иска, а в остальных - оставила без изменений", - говорится в заключении.

Кроме того, Слинько в составе коллегии судей оставил без изменений приговор по делу отца и сына Павличенко. В дальнейшем их признали политическими заключенными.

Также Порошенко назначил третью судью Викторию Мацедонскую на должность судьи Верховного Суда в Кассационный административный суд.

Она получила благоприятный отзыв от Общественного совета добродетели.

В феврале 2014 году она указала на незаконность решения суда о запрете мирных собраний на Майдане Незалежности и других улицах.