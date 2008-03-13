Газпром и Нафтогаз подписали соглашение о поставках газа по цене $179,5

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА подписали в Москве Соглашение о развитии отношений в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. кубометров по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины».

При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. кубометров будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года, по базовой цене 315 долл. за тысячу кубометров, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Также в сообщении указано, что переговоры по условиям поставки газа в Украину в 2009 году и последующие годы продолжатся с учетом складывающейся конъюнктуры закупочных цен центрально- и среднеазиатского газа.