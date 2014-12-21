Лукашенко прибыл в Украину для встречи с Порошенко (фото)

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем Twitter.

"Самолет Президента Беларуси уже в Борисполе", - сообщил Кислица.

Ранее сообщалось, что в Киеве запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной политики.

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Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что считает визит президента Беларуси Александра Лукашенко своевременным, важным и символичным.