Лукашенко прибыл в Украину для встречи с Порошенко (фото)
15:40, 21 декабря 2014Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 21 декабря прибыл с рабочим визитом в Украину.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем Twitter.
"Самолет Президента Беларуси уже в Борисполе", - сообщил Кислица.
Ранее сообщалось, что в Киеве запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной политики.
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Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что считает визит президента Беларуси Александра Лукашенко своевременным, важным и символичным.
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