Лукашенко хочет встретиться с Порошенко 21 декабря
14:59, 19 декабря 2014Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко попросил его о встрече, она может состояться 21 декабря.
REUTERS
"В воскресенье, скорее всего, мы встретимся с президентом Украины. Он вчера позвонил мне и попросил, чтобы мы как-то встретились, переговорили по некоторым вопросам, да и я изъявлял желание, потому что нам есть о чем поговорить в этой ситуации", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске, сообщает РИА Новости.
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