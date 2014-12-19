Лукашенко хочет встретиться с Порошенко 21 декабря

"В воскресенье, скорее всего, мы встретимся с президентом Украины. Он вчера позвонил мне и попросил, чтобы мы как-то встретились, переговорили по некоторым вопросам, да и я изъявлял желание, потому что нам есть о чем поговорить в этой ситуации", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске, сообщает РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, в Беларуси введен временный 30-процентный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами.