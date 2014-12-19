Порошенко считает визит Лукашенко в Киев своевременным и символическим

20:53, 19 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает визит президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибудет в Украину в воскресенье, своевременным, важным и символичным.

REUTERS

Об этом глава государства сказал во время телефонного разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, состоявшегося в пятницу вечером, сообщает президентская пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко пригласил Назарбаева посетить с визитом Украину в понедельник.

Президент Казахстана принял приглашение и отметил, что это станет возможностью обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности в области экономического сотрудничества и торговли.

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