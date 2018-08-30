Политолог рассказал, когда Россия начала планировать аннексию Крыма

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин на определенном этапе понял, что полуостров может стать в перспективе военной базой США, которая превратит в металлолом весь Черноморский флот.

Российская Федерация начала планировать аннексию Крыма в январе 2014 года.

Об этом рассказал руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренково время чата на "Главреде".

"Я не верю в легенды о том, что Россия готовилась долго и тщательно к захвату Крыма. Не преувеличивайте стратегическое видение и возможности стратегического планирования у россиян", - отметил собеседник.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин на определенном этапе понял, что полуостров может стать в перспективе военной базой США, которая превратит в металлолом весь Черноморский флот, и пошел на сознательное нарушение международного права и на откровенно наглый поступок - аннексию Крыма.

"С точки зрения РФ, риски потери Черного моря были большими, чем риски оказаться под международными санкциями", - добавил политолог.

"По моим данным, планировать операцию в Крыму начали примерно тогда, когда Майдан перестал контролироваться украинскими финансово-промышленными группами, оппозиционными по отношению к Януковичу (беглый экс-президент Виктор Янукович - ред.), а ситуация на Майдане перешла под контроль спецслужб США - в январе 2014 года. Именно с этого момента аннексия Крыма была вопросом времени", - заявил он.

"Считаю, что Крым Украина потеряла безвозвратно - как бы ни было больно это осознавать. Даже если Крым перестанет быть "российским", он станет турецким или самостоятельным - но не украинским", - сказал историк.

Бондаренко полагает, что для украинского государства это еще и урок. "… если мы хотим удержать территории, надо надеяться не на международное право и на то, что "все равно никуда не денутся", а хотя бы немного думать об их благосостоянии. На протяжении 23 лет Крым финансировался по остаточному принципу. Результат налицо. Крым ушел, не слишком и упираясь аннексии", - подчеркнул эксперт.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.