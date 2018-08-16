Суд над Януковичем ушел на перерыв до 13 сентября: обвинение просит для него 15 лет тюрьмы

В свою очередь, адвокаты по договору призывают бесплатного адвоката Рябовола взять самоотвод, а сам государственный защитник просит три месяца для изучения материалов дела.

Сторона обвинения просит назначить наказание бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене, в виде 15 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорили прокуроры в рамках судебных прений.

После этого адвокаты Януковича по договору призвали защитника Юрия Рябовола, назначенного экс-президенту судом, взять самоотвод, поскольку Янукович отказался от его услуг.

Сам Рябовол заявил, что для того, чтобы выступить в судебных прениях, ему нужно изучить материалы дела, и для этого ему нужно 3 месяца, поскольку дело насчитывает 75 томов.

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Кроме того, адвокат по договору Александр Байдык попросил 3 месяца для подготовки. Суд, посовещавшись на месте, решил предоставить 1 месяц обоим адвокатам для подготовки для выступления в прениях. После этого председательствующий по делу судья Владислав Девятко объявил перерыв до 13 сентября. Он сообщил, что запланированные заседания для выступления адвокатов в судебных прениях - это 13-14 сентября, начало в 10.00, а также резервные даты 17-18 сентября, если за два дня прения не завершатся.

Как сообщал УНИАН, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Сегодня, 16 августа, заседание суда по делу о госизмене Януковича началось со скандала. В зал зашел бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Рябовол. Адвокат по договору Сердюк начал выкрикивать, что у него есть заявление от Януковича о запрете какому-либо бесплатному адвокату представлять его интересы. Как отметил Сердюк, он вызовет полицию.

Спор Сердюка с судьями продолжалась около 5 минут. После этого председательствующий по делу судья Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и призвал судебного распорядителя и полицию обеспечить порядок в зале судебных заседаний. Судья также добавил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных прениях, назначенных на сегодняшнее заседание.

Затем Сердюк заявил журналистам, что защитники Януковича намерены сегодня допросить свидетелей защиты - бывшего премьер-министра Азарова и пилота вертолета Аркадия Ярощука, а прокуроры, чтобы не допустить этого, назначили государственного адвоката и хотят начать прения.

Позже прокуроры все же зачитали речь, однако ни слова не было слышно из-за криков адвокатов Януковича.