Нардеп задекларировал коллекцию часов и крестов, которая дороже его Ferrari

Мартыняк одолжил третьим лицам 123 с половиной миллиона гривень, а в его автопарке - собственный Ferrari и арендованные BMW X5 и Porshe Cayenne.

Представителю группы "Воля народа" Сергею Мартыняку вернули 26 миллионов 611 тысяч 622 гривни займа. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает Экспресс-онлайн, средства вернул нардепу гражданин Украины Владимир Вовк. В июле Сергею Мартыняку уже возвращали миллион гривень возвратной финансовой помощи. Это сделало ООО "Агидель", бенефициаром которого является Сергей Мартыняк.

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Нардеп одолжил третьим лицам вплоть 123 миллиона 555 тысяч 132 гривни. Наличными он хранит 1 миллион 646 тысяч долларов и 1 миллион 474 тысячи евро. В прошлом году нардеп Сергей Мартыняк получил 224 тысячи 145 гривень заработной платы. Кроме того, 25 миллионов 900 тысяч 463 гривни дивидендов от фирм, владельцем которых является. Доход от предоставления имущества в аренду составил 2 миллиона 490 тысяч 378 гривень.

Ездит нардеп на Ferrari F149/BD/EL, который стоит 2 миллиона 524 тысячи 853 гривни. А еще арендует три автомобиля, среди которых BMW X5, Volkswagen Multivan 7H и Porshe Cayenne.

В собственности Сергея Мартыняка – два земельных участка и дом в селе Гаразджа (Луцкий район, Волынская область). Земельный участок он имеет и в Трускавце, что на Львовщине. А в Киеве и Ровно – квартиры.

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Нардеп задекларировал семь брендовых часов, самые дешевые из которых стоит 210 тысяч гривень, а самые дорогие – 1 миллион 100 тысяч гривень. В целом коллекцию часов народный избранник оценил в 5 миллионов 37 тысяч 700 гривень. Еще полмиллиона гривень стоят нательные кресты из драгоценных металлов. У Сергея Мартыняка есть также две единицы охотничьего оружия на общую сумму полмиллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты обнаружили, что "адъютант" Порошенко Грановский пользуется незадекларированными элитными автомобилями и недвижимостью.