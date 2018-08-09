НАПК внесло предписание Авакову

Нацагентство направило в суд еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в государственных органах внесло предписание министру внутренних дел Арсену Авакову и направило в суд еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

Так, как отмечается, по результатам проверки в Министерстве внутренних дел установлено, что ответственные должностные лица министерства, нарушив требования статьи 49 Закона «О предотвращении коррупции", не сообщили Национальному агентству о 30 случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций должностными лицами МВД.

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Также НАПК установило, что в нарушение статьи 53 закона министерство не обеспечило условий для того, чтобы работники могли информировать о нарушении требований закона другим лицом через официальный сайт МВД.

Согласно предписанию, НАПК требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Кроме того, по результатам плановых проверок, проведенных в государственных органах, составлено и направлено в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Так, два должностных лица МВД несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник Управления Укртрансбезопасности в Запорожской области не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.