"Когда власть и бизнес движутся в одном направлении, выигрывает громада региона" - заместитель председателя Николаевской ОГА

Тесное сотрудничество крупного бизнеса и власти всегда дает толчок к развитию местных общин и региона в целом. Об этом свидетельствует мультипликационный эффект, который уже сейчас наблюдается в результате строительства автомобильной дороги Т-15-08 Калиновка-Снигирёвка-Березнеговатое и завода по переработке томатов в городе Снигирёвка.

Об этом во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Николаевской области заявил заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

Говоря о строительстве трассы Т-15-08, чиновник напомнил, что именно Петр Порошенко поддержал Николаевскую область и председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в стремлении принять участие в "таможенном эксперименте" и направить средства от перевыполнения таможенных поступлений на строительство николаевских дорог.

"Именно Президента Николаевщина должна благодарить за появление мощного толчка для развития региона. Как наличие инфраструктуры, в том числе качественных путей сообщения, в разы повышает инвестиционную привлекательность региона, мы наблюдаем на примере Снигиревского района. Государство со своей стороны предпринимает шаги, а бизнес благодарит созданием новых рабочих мест и ростом поступлений в бюджет. Многие из тех, кто не желает глубоко разобраться в ситуации, критиковал строительство этой дороги. Но сегодня мы уже видим реальные плюсы. Инвестор, увидев, что власть всех уровней уделяет внимание развитию инфраструктуры региона, планирует вкладывать значительно больше средств и строить новые мощности", - заявил Валентин Гайдаржи.

Кроме этого, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации отметил, что строительство трассы Т-15-08 кроме сугубо логистических, позволило решить еще и ряд насущных социально-экономических вопросов нескольких районов. По его словам, бизнес показал, что готов к социальному сотрудничеству на благо местного сообщества. И это позволило параллельно газифицировать ряд домов в городе Снигиревка.

«Это пример того, что все должно происходить не в хаотичном порядке, а по четкой системе. Проблемные вопросы должны решаться комплексно, на чем постоянно акцентирует председатель облгосадминистрации Алексей Савченко. Когда власть и бизнес движется в одном направлении, выигрывает община региона», - отметил заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.