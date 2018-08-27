Кравчук посоветовал Зеленскому и Вакарчуку не идти в президенты

Бывший глава государства напомнил, что работа на посту президента не имеет ничего общего с деятельностью артистов.

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал музыканту Святославу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому не баллотироваться в президенты.

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Как отметил Кравчук в ходе чата на «Главреде», работа на посту президента не имеет ничего общего с нынешней деятельностью артистов.

Кравчук отметил, что Зеленский и Вакарчук – талантливые люди.

"Недавно слушал Зеленского на одном из вечеров — это настоящий талант от природы одаренный человек. Вакарчук — от природы имеет и голос, и энергию, и силу, и молодежь его поддерживает…", — подчеркнул он.

Как указал бывший президент, аргумента о том, что Зеленский и Вакарчук – не коррупционеры, недостаточно.

"Часто у нас, когда кого-то выбирают, учитывают только одну характеристику человека, например, говорят, что это — молодой человек, поэтому надо голосовать", — заявил он.

"Если бы к этому добавили: молодой, опытный, профессиональный, честный, сделал в своей жизни уже что-то. Тогда этот человек мог бы баллотироваться. А просто молодость — это не преимущество, потому что молодость проходит", — подчеркнул Кравчук.

Экс-глава государства отметил, что когда речь идет о кандидате в президенты, всегда надо давать человеку комплексную характеристику, а также ответить на вопрос: "Может ли он, не имея соответствующей подготовки и знаний, управлять или возглавлять управление государством?".

"Я бы порекомендовал Вакарчуку и Зеленскому стараться не скомпрометировать неправильными действиями свои прекрасные данные, доброе имя, которое в Украине сегодня высоко ценится. Если бы я был на их месте (конечно, я уже никогда не буду), но я бы сразу отказался от этого", — заключил он.

Напомним, Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента. Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня 2018 года.