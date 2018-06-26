Зеленский и Вакарчук обогнали Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента - опрос

Петр Порошенко возглавляет "антирейтинг": за него почти 52% респондентов не проголосовали бы ни в коем случае.

Владимир Зелнеський и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня 2018 года.

Читайте такжеОбнародован свежий рейтинг политсил: в ВР прошли бы 8 партий в случае выборов в мае

Лидером президентского рейтинга остается глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 16% украинцев, которые утверждают, что примут участие в голосовании и уже определились с выбором.

Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко готовы поддержать 11,7% респондентов; главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко – 10,5%; лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского – 9,3%; фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, председателя Радикальной партии Олега Ляшко и нынешнего президента Петра Порошенко – по 8,6% опрошенных.

Главу партии «За жизнь» Вадима Рабиновича выразили готовность поддержать 7,6% респондентов; лидера «Объединения «Самопомич» Андрея Садового – 3,4%; председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 2,8%; лидера движения «Справедливость» Валентина Наливайченко – 2,0%; экс-народного депутата Романа Бессмертного – 1,4%, председателя партии «Основа» Сергея Таруту – 1,1%, председателя «Народного фронта» Арсения Яценюка – 1,1% респондентов.

Читайте также81% украинцев не одобряют деятельность Порошенко – соцопрос

Как отмечается в пресс-релизе, в то же время в рейтинге «второго выбора» лидерские позиции занимают Гриценко, за которого, как альтернативу основному фавориту, готовы отдать свои голоса 7,5% избирателей, Зеленский (6,3%), Вакарчук (6,0%), Рабинович (5,7%) и Тимошенко (5,3%).

При этом указано, что антирейтинг и в дальнейшем возглавляет Порошенко, за которого почти 52% респондентов не проголосовали бы ни в коем случае.

За Яценюка не голосовали бы 30% опрошенных; за Ляшко – 23,8%; за Бойко – 23%; за Тимошенко – 20,8%; за Рабиновича – 16,0% и за Тягнибока – 14,7%.

Социологическая группа «Рейтинг» 14-24 июня 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросила 2,5 тысяч респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Как сообщал УНИАН, в случае проведения президентских выборов в конце мая этого года Петра Порошенко готовы были поддержать 7,6% респондентов.