Ющенко объяснил пограничникам, что делать с нелегальными мигрантами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о важности подписания соглашений о реадмиссии с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на открытии Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы.

«Мне кажется, что сегодня мы очень близки к подписанию такого соглашения – оно формально уже разработано с РФ. Хотелось бы, чтобы подобные шаги были сделаны с Молдовой и Беларусью», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что при условии подписания таких соглашений Украина сможет адекватно отвечать на вызовы, связанные с нелегальной миграцией.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины активно проводит работу в этом направлении.

Он сообщил, что в прошлом году на территории Украины было задержано более 30 тыс. незаконных мигрантов.

По словам Президента, после подписания соглашения о реадмиссии с ЕС, были сняты все проблемные вопросы нелегальной миграции на западной границе, но этот вопрос остается очень актуальным на восточной.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украине необходимо выйти на такие правовые обязательства, чтобы иметь возможность осуществлять экстрадицию незаконных мигрантов, которые попали на ее территорию из соседних стран.