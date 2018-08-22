Порошенко жестко ответил на российские условия мира в Украине

Он подчеркивает неприемлемость навязывания Украине «российских кабальных условий».

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что «ключ от мира» в Украине - в Кремле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал, выступая на Международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы, - там Украина».

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«Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия, я хочу подчеркнуть, что не только для президента, но и для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем», - отметил Порошенко.

Он привел пример Абхазии и Южной Осетии, а также других оккупированных земель. «Посмотрите, как там живут люди. И это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель», - добавил президент и подчеркнул, что украинцы никогда этого не примут.

Как сообщал УНИАН, Порошенко поражен тем, как много «адвокатов» у президента Российской Федерации Владимира Путина в украинском политикуме.

«Кремль навязывает нам информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум. Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня, как президента, шокирует другое: как же чертовски много у него адвокатов в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить эту ответственность на Украину», - подчеркнул он.