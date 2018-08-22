"Бьют в спину ВСУ": Порошенко шокирован количеством "адвокатов" Путина в Украине

По словам президента, некоторые политики «настолько ослеплены внутренней борьбой», что бездумно, а иногда даже и сознательно, тиражируют опасные штампы российской пропаганды.

Президент Украины Петр Порошенко поражен тем, как много «адвокатов» у президента Российской Федерации Владимира Путина в украинском политикуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал, выступая на Международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы - там Украина».

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Порошенко отметил, что современная война ведется не только на линии фронта. «Кремль навязывает нам информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум. Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня, как президента, шокирует другое: как же до черта у него адвокатов в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить эту ответственность на Украину», - подчеркнул он.

Президент добавил, что некоторые политики «настолько ослеплены внутренней борьбой, что бездумно, а иногда даже и сознательно, тиражируют избитые и опасные штампы российской пропаганды».

«Возможно, они думают, что так борются за власть. На самом деле, нет. Я твердо вместе с вами убежден: они работают на агрессора, они пытаются подорвать моральный дух украинцев, они пытаются ослабить волю к сопротивлению. А главное - бьют в тыл, в спину Вооруженным силам Украины», - заявил Порошенко.