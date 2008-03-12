Ющенко поставил Тимошенко условие подписания бюджета-2008

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет изменения в государственном бюджете, если не будет предусмотрено упорядочение бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкасской области.

«Я ставлю задачу: бюджет НАК «Нафтогаз» на 2008 год должен выглядеть идеально, без этого я не подпишу бюджет, потому что дальше спекулировать на стабильности ведущей государственной монополии – грех», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что за последние годы «Нафтогазу» из госбюджета не было компенсировано 8 млрд. грн. Кроме того, 11 млрд. грн. НАК «Нафтогаз» не перекрыты доходами.

Президент призвал правительство, НАК «Нафтогаз Украины», органы местного самоуправления навести в газовой сфере порядок.

Он добавил, что в январе уровень расчетов бюджетных учреждений составил всего лишь 15%, а в феврале – 50%.

По его словам, уже стало привычкой, что каждое правительство за последние годы пытается задекларировать максимально низкие цены на газ на внутреннем рынке, но в конце года, когда нужно платить разницу в цене за счет бюджета, этого никто не делает.

Президент убежден, что национальная безопасность в газовой сфере может пошатнуться, если не будут сформированы ключевые принципы работы НАК «Нафтогаз Украины», а ключевым вопросом является ценовая политика.

По мнению Президента, если правительство хочет проводить лояльную ценовую политику, то в госбюджете должны быть предусмотрены средства на регулярное финансирование «Нафтогаза».

В.ЮЩЕНКО считает, что если ситуация не изменится, это поставит под угрозу проведение разведки природных ресурсов и добычи в Украине, поэтому НАК «Нафтогаз» не должен быть похож на Пенсионный фонд.

«…Когда мы дождемся, что монопольная национальная компания НАК «Нафтогаз» зайдет в Черное море не по колено, а хотя бы на глубину 200-300 метров и будет формировать новую перспективу газового и нефтяного обеспечения», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, это будет невозможно, если деятельность компании будет формироваться как заведомо убыточная.

По его убеждению, лучше найти возможность самим добывать природные ресурсы, чем давать на это лицензии другим компаниям.

Напомним, 6 февраля Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что добычей газа должна заниматься НАК «Нафтогаз Украины» при поддержке всех государственных органов, которые смогут помочь компании в этом направлении. Если понадобится, то для добычи нефти и газа будет привлечены инвесторы, причем они, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, будут привлекаться лишь на основе отрытых тендеров и аукционов.

11 марта, выступая на конференции “Украина-ЕС: навстречу общим вызовам” в Брюсселе, премьер-министр заявила, что лицензии на разработку эффективных месторождений нефти и газа в Украине будут выставляться на аукцион с государственными условиями, поскольку результативность их работы на сегодняшний день крайне низка.

Она сообщила, что для достижения этой цели будет принят закон о распределении продукции, который построит отношения между государством и инвестором в сфере использования недр.