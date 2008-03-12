Тимошенко звали в Брюссель вместе с Ющенко, но Балога ей отсоветовал?

13 марта в Брюсселе состоится саммит Европейской народной партии, на который были приглашены лидеры двух украинских партий, имеющие статус ассоциированных членов, – партии "Народный Союз Наша Украина” и партии “Батькивщина”.

Как сообщили УНИАН в офисе Европейской народной партии, НСНУ будет представлять Президент Украины, почетный президент партии Виктор ЮЩЕНКО, “Батькивщину” – вице-премьер-министр Украины по вопросам международной и европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

В офисе партии не имеют информации о причинах, по которым украинской премьер-министр и лидер “Батькивщины” Юлия ТИМОШЕНКО не сможет прибыть в Брюссель.

В то же время, источники, близкие к украинскому правительству, сообщили УНИАН о том, что Ю.ТИМОШЕНКО попросили не осуществлять этот визит из Секретариата Президента. “Просьба была обоснована тем, что два первых лица страны не могут одновременно отсутствовать в стране”, - сказал собеседник агентства.

По данным высокого правительственного чиновника, который пожелал остаться неназванным, в приглашениях от Европейской народной партии на имя Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО подчеркивалось желание видеть их обоих на саммите.