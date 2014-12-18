Группировку "Моторолы" доукомплектовали и выдвинули на первую линию – ИС

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

"В первую линию вновь выдвинуто прошедшее доукомплектование бандформирование «Моторолы» и несколько подразделений российских войск. Осуществляется подвоз гражданским транспортом боеприпасов на передовую", - написал он.

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