Группировку "Моторолы" доукомплектовали и выдвинули на первую линию – ИС
07:31, 18 декабря 2014Политика
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За последние сутки зафиксирована перегруппировка боевиков в северных районах Донецка.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.
"В первую линию вновь выдвинуто прошедшее доукомплектование бандформирование «Моторолы» и несколько подразделений российских войск. Осуществляется подвоз гражданским транспортом боеприпасов на передовую", - написал он.
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