Украинское издательство выпустило книгу с изображением Крыма в составе РФ (фото)

Издание снимут с продажи.

В украинском детском издательстве "Ранок" вышла познавательная книга "Растительный мир" авторства Елены Котенко, на одной из иллюстраций которой оккупированный полуостров Крым обозначен территорией России.

Фото украинской книги "Растительный мир", в которой Крым почему-то стал российским, опубликовал в Facebook Сергей Громенко.

"Издательство "Ранок" зашкварилось – нарисовало Крым российским. Казалось бы, – полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться – и абзац стал вообще бездонным", – написал он в соцсети.

В свое оправдание представительница издательства придумала довольно странное объяснение.

"Замечу, что автор иллюстраций обозначил части мира, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина – к Европе", – написала администратор Facebook-сообщества издательства Марина Довганова (отметим, что Европа это часть мира, а Евразия - континент, ред.).

Сеть возмутил факт того, что в издательстве Крым изобразили российским. Также пользователей соцсетей рассмешило невежество представительницы издательства "Ранок".

В издательстве в комментарии ТСН рассказали, что из-за ошибки с Крымом книгу уже собираются снимать с продажи.

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"Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться", – отметили в "Ранку".

Энциклопедия входит в серию "Познаем и исследуем", которая рассказывает детям об окружающей среде.