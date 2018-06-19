Зрада: в одном из пабов на Запорожье заметили карту с "российским" Крымом на расписании матчей ЧМ в стране-агрессоре (фото)

Владелец заведения ответил журналистам относительно карты с "российским" Крымом.

В одном из популярных пабов Бердянска Запорожской области расписание матчей Чемпионата мира по футболу распечатали на карте Российской Федерации, где украинский Крым обозначен как часть страны-агрессора.

Читайте также"Каждый может ошибиться": The Times извинилась за карту с "российским" Крымом

Журналисты обратились за комментариями к владельцу заведения, который оказался не в курсе ситуации, передает "Про Бердянск".

Но затем владелец паба прислал следующее фото с подписью "Это мой комментарий". "Можно ли считать, что ошибка исправлена, и в пабе больше нет российских карт с Крымом, оставляем на усмотрение читателей", - добавили журналисты.

Как сообщал УНИАН, ранее британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом. Карта появилась в номере, в котором были напечатаны локации Чемпионата мира по футболу.