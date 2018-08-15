В ООН призывают Россию немедленно и без каких-либо условий освободить Сенцова

В Организации подчеркивают, что жизнь украинского режиссера под угрозой.

В Организации Объединенных Наций призывают власти Российской Федерации немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в знак протеста с 14 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты ООН призывают российские власти немедленно и без каких-либо условий освободить украинского режиссера, в то же время выражая серьезную обеспокоенность за его физическое и моральное состояние.

Они призвали российские власти немедленно обеспечить Сенцову надлежащим медицинским обслуживанием, которое должно основываться на полном и осознанном согласии.

«Жизнь Сенцова находится под нависшей угрозой. Его голодовка в знак протеста началась после судебного процесса и осуждения, не соответствующих международному праву. Мы настоятельно призываем российские власти освободить его без условий в срочном порядке», - говорится в заявлении.

Также в сообщении сказано, что эксперты ООН поддерживают контакт с российскими властями по этому делу.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинский режиссер приговорен российским судом к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он содержится в городе Лабытнанги на Ямале.

Читайте такжеУ Путина ответили матери Сенцова на просьбу помиловать сына

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, однако российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо Путину с просьбой о помиловании её сына. В Кремле ответили Сенцовой, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание.

В то же время, по словам первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, бывший пленник Кремля, а ныне обвиняемая в подготовке теракта и госпереворота депутат Надежда Савченко лично не обращалась к Путину о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.