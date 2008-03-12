Тимошенко во вторник проверит, есть ли в коалиции предатели

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что демократическая коалиция поддержит законопроект о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все силы, входящие в состав демократической коалиции, во время выборов в парламент четко констатировали, что будут досрочные выборы мэра Киева, потому что все понимают, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ - это коррупция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что фракция БЮТ будет настаивать на первоочередном рассмотрении соответствующего законопроекта на очередном заседании парламента во вторник, 18 марта.

«У демократической коалиции есть 228 голосов. Если кто-то из коалиции за это не проголосует, мы будем считать это двойным стандартом, изменой киевлянам и столице, а еще хуже - что это полное покровительство коррупции в Киеве», - добавила она.

При этом Ю.ТИТМОШЕНКО подчеркнула, что фракция БЮТ намерена контролировать ход поименного голосования в Верховной Раде.

«Я верю, что демократическая коалиция проголосует за досрочные выборы мэра и Киевсовета одновременно», - резюмировала глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, Кабмин принял решение обратиться к Президенту с просьбой уволить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА.

Одновременно правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением неотложно рассмотреть вопрос, касающийся принятия решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.