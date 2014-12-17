ИС: в район Счастья перебрасывается "батальон армии Новороссии"
08:59, 17 декабря 2014Политика
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Из района Краснодона в район населенного пункта Станица Луганская и Счастье перебрасывается "батальон армии Новороссии".
REUTERS
Об этом сообщил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.
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По его данным, "батальон армии Новороссии" сформирован из российских наемников, прошедших курс подготовки на полигоне вооруженных сил РФ в Ростовской области.
"Батальон 2-х ротного состава (до 240 боевиков). Имеет в своем составе минометную батарею, несколько ПТРК (до 4-х штук), 10 боевых бронированных машин (ББМ) и 3 танка", - сообщил Дмитрий Тымчук.
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