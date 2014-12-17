ГПУ: из-за долларов между "кадыровцами" и российскими наемниками возникают противостояния

Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"В последнее время замечено довольно значительное перемещение техники (боевиков) именно в восточных областях. И не в сторону скопления для каких-то тактических действий. Эти действия имеют хаотичный характер", - сообщил чиновник.

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Объяснить, что он имел в виду, Карпунцов отказался, отметив, что это секретная информация.

В то же время он добавил, что российские наемники, воюющие на востоке Украины получают вознаграждение за это в рублях, а "кадыровцы" - в долларах, поэтому между ними возникают противостояния.

При этом экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил что, по его данным, чеченские боевики в Украине получают регулярные выплаты по 1 тыс. долларов.