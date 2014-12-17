За сутки боевики 26 раз атаковали силы АТО – штаб

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, за сутки по подразделениям сил АТО боевиками произведено 26 обстрелов. Была использована артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Как и ранее, районами сосредоточения вражеской активности стали Луганский, Донецкий, Дебальцевский и Первомайский направления.

Читайте такжеСНБО: Боевики за сутки несколько раз пытались расширить подконтрольную территорию (карта АТО)Под огонь бандформирований попали населенные пункты: Счастье, Старый Айдар, Станица Луганская, Трехизбенка, Крымское, Сокольники, Пески, Авдеевка, Дебальцево, Никишино, Новогригорьевка, Фрунзе.

Кроме того, шесть раз был атакован аэропорт "Донецк".

Артиллерия Вооруженных Сил Украины ответных ударов не наносила. Начиная с 3:20 до 4:40 в районе населенного пункта Талаковка на высоте 2 км был замечен беспилотный летательный аппарат противника.

"Наши зенитчики наблюдали за ним, однако, придерживаясь режима «тишины» огня не открывали", - добавили в пресс-центре.