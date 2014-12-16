Актуально превращение Вышеградской четверки на пятерку с участием Украины - Немыря
Учитывая настроения в обществе, актуальной является не только отмена внеблокового статуса Украины, но и укрепление региональных структур безопасности, в частности, преобразование Вышеградской четверки в Вышеградскую пятерку с участием Украины.
Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря во время встречи с министрами иностранных дел Вышеградской четверки - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», Немыря обратил внимание министров на проблему граждан Украины, которые остались в Крыму и на оккупированной части Донбасса, и внутренне перемещенных лиц в Украине и обеспечение прав и свобод этих двух категорий граждан.
Немыря также выразил надежду, что при условии выполнения Украиной необходимых шагов уже в 2015 году возможно будет ввести безвизовый режим с ЕС для граждан нашего государства.
Немыря сообщил, что «следующие 3-5 месяцев будут для нас определяющими». «Мы должны, наконец, начать процесс внедрения реформ. Невозможно установить мир без реформ», - сказал он.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак подчеркнул: «Мы приехали в Киев, чтобы выразить свою солидарность народу Украины». «Главные вызовы, которые стоят сейчас перед Украиной, - это мир и реформы, и мы будем вместе с Вами на этом непростому пути» - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Киеве с рабочим визитом находятся министры иностранных дел Вышеградской четверки: вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Словацкой Республики Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек, министр иностранных дел Республики Польша Гжегож Схетина, заместитель министра иностранных дел Венгрии Ласло Сабо.
В Киеве дипломаты планируют поделиться собственным опытом и обсудить конкретные шаги по предоставлению помощи в проведении реформ.