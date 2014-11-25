«Батькивщина» претендует на три комитета в новой Раде

Об этом сообщает INSIDER.

"Крупные фракции разберут комитеты, а какие уже нам останутся - те и будем. Но у нас есть профессионалы, которые прекрасно работали в предыдущих созывах", - сказал Кириленко.

По словам Кириленко, Александра Кужель, Андрей Кожемякин и Григорий Немыря могли бы стать председателями комитетов Рады по вопросам предпринимательства, законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и евроинтеграции.

"У нас есть три председателя комитетов, которые прекрасно работали в предыдущих созывах, мы были бы не против, чтобы продолжить профессиональную деятельность именно в этих сферах", - сказал он.

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Кириленко также сообщил, что к "Батькивщине" не поступали предложения занять определенные должности в новом правительстве. "Нет. Не поступало. Я думаю, что пока два самых крупных игрока между собой разбираются, там будет очередь на должности", - сказал он.

Отвечая на вопрос, готова ли "Батькивщина" предоставить своих кандидатов в правительство, Кириленко заявил, что "надо же посмотреть, что будет предложено. Предварительно мы сказали, мы не будем претендовать. Мы готовы в команду подставить плечо в любую сферу".

Также он рассказал, что "Батькивщина" готова предоставить своих кандидатов на должности губернаторов.