СМИ: В Украину приедет Назарбаев для переговоров по Донбассу
22 декабря в Украину должен прибыть президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Об этом сообщил источник ZN.UA.
Основная цель визита - посредничество Назарбаева в переговорах для урегулирования "украинского кризиса".
Читайте такжеНурсултан Назарбаев объявил о переходе Казахстана на новую экономическую политику
Кроме того, до конца текущей недели ожидается решение правительства Республики Казахстан о передаче гуманитарной помощи Украине. Помощь должны доставить железной дорогой в Харьков.
15 декабря заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый заявил, что в ближайшее время могут быть проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным о созыве трехсторонней контактной группы. "Я думаю, что в ближайшие дни могут быть дополнительные международные переговоры, в том числе с президентом РФ для того, чтобы Россия была более активной в этом процессе", - сказал он.