СМИ: В Украину приедет Назарбаев для переговоров по Донбассу

Об этом сообщил источник ZN.UA.

Основная цель визита - посредничество Назарбаева в переговорах для урегулирования "украинского кризиса".

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Кроме того, до конца текущей недели ожидается решение правительства Республики Казахстан о передаче гуманитарной помощи Украине. Помощь должны доставить железной дорогой в Харьков.

15 декабря заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый заявил, что в ближайшее время могут быть проведены переговоры с президентом России Владимиром Путиным о созыве трехсторонней контактной группы. "Я думаю, что в ближайшие дни могут быть дополнительные международные переговоры, в том числе с президентом РФ для того, чтобы Россия была более активной в этом процессе", - сказал он.