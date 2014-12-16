Лавров назвал Порошенко «лучшим шансом для Украины»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал в интервью телеканалу «Франс 24».

«Порошенко – лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, является ли президент Украины надежным партнером

«Не могу сказать, что у нас есть какие-либо сложности в контактах с президентом Украины Порошенко, по крайней мере на уровне руководителей двух стран. Идёт регулярный диалог. Я в контакте со своим коллегой - министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным», - добавил он.

По мнению Лаврова, у руководителей Украины и РФ установились тесные деловые связи. «Главное для украинского руководства – понять, что это их страна и их обязательства, что не нужно тратить время на борьбу за власть, что сейчас происходит в Киеве, а приступить к реформам, в т.ч. конституционным – всему тому, что они сами пообещали и обязались сделать», - сказал он.

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Лавров вновь заявил, что конституционный процесс должен быть прозрачным и инклюзивным, с вовлечением всех регионов и политических сил. Об этом было сказано «в торжественной обстановке в Женеве в ходе встречи представителей Европейского Союза, США, России и Украины 17 апреля, когда было принято соответствующее заявление», отметил он.

«Но мы до сих пор не видим никаких реальных усилий для начала конституционной реформы. Пока не будет решена эта проблема, мы будем продолжать сталкиваться с различными проблемами, потому что конституционный вопрос является системной проблемой Украины. Они должны срочно её решить», - уверен Лавров.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Лавров по итогам переговоров с главами МИД Германии и Польши Франком-Вальтером Штайнмайером и Радославом Сикорским предлагал начать диалог в Украине, чтобы «согласовать будущее государственное устройство».